De Magistris, post da San Sebastian: «Ecco i nuovi treni del metrò»

Venerdì 4 Ottobre 2019, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 16:49

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris presenta con un post sulla sua pagina Facebook i nuovi treni della Metropolitana in costruzione presso le officine Caf di San Sebastian.«Ecco a voi in esclusiva assoluta i nuovi treni della metropolitana di Napoli in arrivo il prossimo febbraio per le prove definitive.L’obiettivo è quello di poterli rendere operativi subito dopo l’estate! Sono previste 19 vetture all’avanguardia che porteranno la frequenza di attesa a 5 minuti, con una capacità di 1200 persone rispetto alle 800 di oggi. I treni, composti da sette vagoni comunicanti, sono stati costruiti in Spagna dalla Caf, un’azienda leader a livello mondiale, e possiedono: aria condizionata, wifi, postazioni per disabili, telecameredi videosorveglianza e soprattutto un alto livello di insonorizzazione».