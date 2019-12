Napoli, trasporti al collasso: dopo la metropolitana si ferma anche la funicolare di Mergellina

Non bastava il blocco della metropolitana stamattina, ora si è fermata anche la funicolare di Mergellina. Nel momento drammatico per i trasporti a Napoli, i disagi non sembrano finire mai. Soprattutto in un momento in cui la città è piena di turisti.

A differenza di quanto accaduto sulla linea 1 della metropolitana, però, questa volta l'Anm ha cercato di porre rimedio attivando subito un servizio di autobus sostitutivi con la linea 621 che collega Mergellina con via Manzoni.

Ultimo aggiornamento: 11:12

