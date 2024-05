Il primo punto è chiaro: stabilire in quale regime contrattuale lavoravano i tre operai coinvolti nell’incidente di due giorni fa. Poi bisognerà passare all’analisi della messa in sicurezza dei macchinari e dei mezzi di trasporto utilizzati sotto terra. A partire dal trenino di traduzione, dal mezzo su rotaie che serviva a portare gli operai dalla parte alta del cantiere al centro delle attività, che è improvvisamente deragliato.

APPROFONDIMENTI Incidente sul lavoro a Napoli, impatto fatale nel tunnel Poggioreale: un morto e due feriti Incidente sul lavoro a Napoli, chi è Antonio Russo, l’operaio esperto morto nel cantiere: «Era vicino alla pensione» Torre del Greco, neonato morto dopo pochi giorni: sospetto virus, indagati tre medici

Questione di guasto ai freni - dicono - quanto basta a verificare come sono andati gli ultimi collaudi e che tipo di interventi sono stati apportati sul fronte della manutenzione dei macchinari utilizzati. Sono questi i punti dell’inchiesta condotta dalla Procura di Napoli, nel corso dell’inchiesta sull’incidente mortale avvenuto mercoledì pomeriggio nella tratta sotterranea dello scalo della nuova metro.

Una vicenda investigativa condotta dal pm Giuliana Giuliano, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, si scava in tutti i sensi: da un lato si punta ad acquisire elementi in grado di dare una spiegazione della improvvisa avaria al sistema di freni del trenino; dall’altro si cerca di approfondire tutto ciò che ruota attorno alla questione della sicurezza del lavoro. In campo i “detective” coordinati dal pool di ispettori Inail coordinati da Giuseppe Cantisano, dall’altro si raccolgono testimonianze.

È il caso delle primissime testimonianze acquisite nel cantiere dagli uomini della polizia, a cominciare dai colleghi di lavoro e dagli stessi operai rimasti feriti. Riflettori puntati sul consorzio a cui era stata assegnata la definizione di un tratto di lavori. Parliamo di un sub appalto, ovviamente in un regime di piena trasparenza e massima regolarità, come si conviene a un intervento tanto delicato per i trasporti cittadini. In quel punto - siamo a ridosso di via Ruffo di Calabria, a pochi passi dall’aeroporto di Capodichino - deve nascere uno scalo decisivo per il nostro sistema di trasporti su scala metropolitana. Quanto basta a fare verifiche a stretto giro, nel tentativo di capire se sono stati rispettati gli accordi imposti dalle normative europee, ma anche dai protocolli disegnati in questi anni dalla Procura di Napoli. È il tema della sicurezza sul lavoro. Formazione e rispetto delle regole, specie in condizioni complesse come quelle che si verificano nei cantieri di profondità. Stando a quanto raccontato dai primi testimoni, il cedimento del sistema di frenata è stato improvviso e incontenibile al tempo stesso.

La ricostruzione

Nell’impatto è rimasto ucciso Antonio Russo, 63enne di Giugliano, a pochi mesi dalla pensione, un curriculum invidiabile da specialista carpentiere. Possibile che non avesse fiutato il rischio? C’erano state delle segnalazioni prima dell’evento di due giorni fa? Uno dei sopravvissuti (ne parliamo nel pezzo che trovate in questa pagina) ha raccontato una scena al fotofinish: quando il trenino è schizzato via non c’era alcuna possibilità di salvezza, tanto che c’è chi si è salvato buttandosi nel vuoto, di spalle, nel tentativo di non rovinare nelle pareti esterne del cunicolo.

Una inchiesta che è alle battute iniziali e che punta a verificare anche il numero di persone presenti all’interno del cantiere, di fronte a un principio elementare di economia (e di sicurezza) degli apporti da fornire all’interno del gruppo di lavoro. Prime acquisizioni di carte, le verifiche vanno avanti in uno scenario di collaborazione piena da parte dei vertici del consorzio, mai come in questo caso disponibili a fornire ogni possibile elemento di chiarezza agli inquirenti. Nessuno si sbottona, tra i colleghi di lavoro, clima di sfiducia, che assomiglia a quello riscontrato negli anni, all’indomani di ogni dramma sul lavoro.