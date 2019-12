Si ferma ancora la metropolitana a Napoli. Sembra uno scherzo beffardo, ma mentre il periodo natalizio diventa più incombente e il traffico è già di per se impazzito tra strade rotte e lavori, va in tilt ancora la linea 1 della metropolitana. Ancora una volta l'Anm, che da sette anni è ormai sotto la gestione degli uomini scelti dal sindaco Luigi de Magistris, non riesce a garantire neanche il servizio minimo agli utenti. Questa volta, quanto meno alla fermata di piazza Borsa, non c'è neanche un avviso destinato agli utenti.

Suona così come una beffa clamorosa l'inaugurazione in pompa magna del sottopasso di piazza Garibaldi di pochi giorni fa. Una cerimonia solenne, con il sindaco e tutte le autorità. Non solo l'area appena inaugurata è chiusa per una lite tra il Comune e Ferrovia su chi debba gestirla (problema che evidentemente a Palazzo San Giacomo si sono posti solo dopo l'inaugurazione) ma ormai non c'è più proprio il servizio metropolitana, al cui servizio dovrebbero essere le aree appena inaugurate.

