Edoardo Cosenza - assessore alle infrastrutture ai trasporti del Comune - tre milioni dalla Regione per la Linea 6 che partirà a metà luglio sembrano un contentino più che un investimento su una nuova infrastruttura di grande rilievo per Napoli.

Lei che idea ha al riguardo?

«È un buon accordo con la Regione, direi soddisfacente per coprire il semestre e arrivare a fine anno. Poi sia il Comune che la Regione dovranno trovare le risorse per il 2025. Nell’incontro ho riscontrato un clima di collaborazione. Palazzo San Giacomo già ha trovato 2 milioni aggiuntivi nel suo bilancio, ora tocca alla Regione. Altrimenti avremo un doppio scenario: una linea 6 che non funzionerebbe come si deve. O, in secondo battuta, per farla funzionare dovremo togliere fondi al trasporto di superficie perché il bilancio di Anm quello è. Bisogna trovare nuove risorse».

APPROFONDIMENTI Metropolitana Centro Direzionale: ecco la stazione multicolor. «Aprirà entro fine anno» Incidente sul lavoro a Napoli, impatto fatale nel tunnel Poggioreale: un morto e due feriti Metropolitana di Napoli, bagni da incubo sulla linea 1: «E si pagano anche 20 centesimi»

Il trasporto pubblico locale e i finanziamenti per farlo funzionare è da sempre materia di scontro tra Regione e Comune...

«Posso garantire che rispetto al recente passato il rapporto è in miglioramento. Noi non ci rivolgiamo né al Tar né al Consiglio di Stato lo scontro istituzionale non serve a nessuno. Detto questo, restano delle incomprensioni e delle criticità sui trasferimenti finanziari. Lavoriamo ad accordi che devono essere migliorati. Sul Comune di Napoli gravita la metà del trasporto pubblico regionale ed è un dato di fatto che i passeggeri della linea 1 sono aumentati di 9 milioni e la Regione deve prenderne atto: non possiamo aumentare i biglietti a 5 euro per far funzionare le metro».

Il quadro generale dei trasporti su ferro a Napoli - anche tenendo presente i fondi del Pnrr - quale è? Sulla linea 10 davvero c’è il rischio definanziamento dopo la gara andata deserta bandita dalla società regionale Eav?

«Il rischio esiste, ma il sindaco è in contatto con il ministro Salvini per ottenere una proroga del finanziamento del Pnrr di 1,2 miliardi. Salvini sa che la linea 10 è molto importante. Il tema è che bisogna portare un progetto diverso, quello già presentato va reso più orientato alla realizzazione: in buona sostanza bisogna passare dalla fattibilità, dalle incertezze sui costi e sui tempi alla certezza della realizzazione».

Perché la linea 10 è così importante per il Comune?

«È fondamentale: per arrivare ad Afragola, all’alta velocità da dove partiranno i treni per l’Irpina e la Napoli-Bari. Ed è fondamentale per il collegamento con Comuni estremamente popolosi quali Casoria, Casavatore e quartieri di Napoli come San Pietro a Patierno e Secondigliano. E poi a Piazza Carlo III dove Governo e Comune puntano moltissimo sull’Albergo dei Poveri e c’è un investimento da 130 milioni. La linea 10 ha stazioni di interscambio che la collegano con la linea 1 che tra 2 anni chiuderà l’anello. Tutto questo alleggerirebbe moltissimo la pressione delle auto su Napoli. Su questo tema stiamo lavorando anche con la Città metropolitana».

Vale a dire?

«Stiamo lavorando su un trasporto rapido di massa dell’area nord: Qualiano, Villaricca, Giugliano, Melito, Marano, Mugnano e Arzano, comuni popolosissimi insieme arriviamo a 400mila cittadini che di fatto non hanno una alternativa all’auto per arrivare a Napoli con punto di partenza da Giugliano».

Cosa intende per trasporto pubblico rapido di massa?

«Un trasporto che intercetti le tante stazioni della linea 1 e la futura linea 10. La Città metropolitana ha investito su uno studio di prefattibilità, il tema è alleggerire il traffico veicolare sul capoluogo per fare sempre più pedonalizzazioni e ztl».

E che tipi di mezzi verrebbero utilizzati per questo nuovo trasporto pubblico?

«Una monorotaia, bus e tram elettrici in sedi dedicate. La monorotaia è un treno che cammina in sopraelevata su piloni molto distanti l’uno dell’altro, in voga in Asia, negli Stati Uniti e ora lo stanno facendo in Messico. L’ingombro è minimo e i costi sono infinitamente inferiori rispetto a una metropolitana tradizionale, è un sistema elettrico a bassissimo impatto ambientale. Lo studio che sta facendo la Città metropolitana serve per individuare quali delle tre opzioni è la più praticabile tenendo presente il rapporto costi-benefici. Migliorare la qualità della vita dei cittadini è fondamentale e quando si tolgono le auto dalle strade si va in questa direzione. I cittadini con un trasporto pubblico locale efficiente e capillare lascerebbero le auto in garage».