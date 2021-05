Scontro tra treni del metrò a Napoli, la Procura accusa il macchinista: «Disattivò il sistema di protezione»

Ha disattivato manualmente il sistema automatico di protezione del treno. E lo avrebbe fatto senza chiedere la dovuta autorizzazione al dirigente della centrale operativa, procedendo padrone del mezzo, lontano da ogni contatto con la gerarchia. E non è tutto: avrebbe disattivato - non si sa per quale motivo - quel sistema che consente la protezione del treno in automatico, che raccoglie le informazioni dai punti strategici della rotta dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati