Napoli, la Metro 1 a singhiozzo: in un anno 54 ore di stop

Venerdì 26 Ottobre 2018, 07:00

Il display segnala i minuti d'attesa per il prossimo treno. Quel messaggio sembra non aggiornarsi mai: nel mondo ideale dei trasporti napoletani, la frequenza dei transiti della Linea 1 metropolitana dovrebbe essere ogni dieci minuti. E invece non esiste nemmeno un napoletano che ha vissuto quel momento magico; vorremmo essere smentiti ma probabilmente dall'inizio del servizio quel tempo non è mai stato rispettato.Il treno arriva alla stazione Dante, le porte si aprono, una voce invita i passeggeri a scendere perché non si va avanti. Per motivi che appaiono misteriosi e incredibili s'è deciso che il percorso fino a piazza Garibaldi sarà cancellato: solo in pochi restano attoniti, la maggior parte dei viaggiatori abituali ci ha fatto il callo. Tutti sanno che la metropolitana è un mondo a parte: passa a orari casuali, non è detto che arrivi dove deve arrivare ma, soprattutto, non è certo che nel giorno in cui serve, all'ora in cui serve, sia effettivamente in funzione. Le stazioni sono le più belle del mondo, il servizio invece...