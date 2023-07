Imbarazzo al Comune di Napoli, il tunnel della metropolitana inaugurato ieri dal sindaco Manfredi, è stato subito richiuso. Transito vietato perché mancano alcuni permessi ufficiali per il transito pedonale. Secondo l'amministrazione il problema dovrebbe essere risolto in tempi brevi, resta, però, l'imbarazzo per un'opera inaugurata con grande enfasi ma non ancora disponibile per i cittadini.