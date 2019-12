Napoli, assalto dei writers al treno della metropolitana: rissa sfiorata con i viaggiatori al Frullone

Hanno assaltato il treno, bloccandolo sui binari e dipingendolo con bombolette spray. È accaduto questa mattina, intorno alle 6, alla stazione del Frullone a Napoli dove una babygang composta da almeno una decina di ragazzi ha approfittato della sosta del convoglio per imbrattarlo in pochi minuti. La ribellione dei viaggiatori, sfociata in un violento diverbio, ha sfiorato la rissa con i giovani writer che si sono messi in fuga sui binari in direzione Colli Aminei. Dopo uno stop di più di due ore, è ripresa la regolare circolazione dei treni. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza. © RIPRODUZIONE RISERVATA