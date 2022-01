Arrestato per tentato furto un 21enne domiciliato nel campo rom di Napoli-Secondigliano. L'uomo, assieme a due complici, ha tentato di aprire un’auto in sosta ma il proprietario se n'è accorto grazie al sistema di videosorveglianza e ha messo in fuga i malviventi e chiamato i carabinieri. Così i militari hanno il giovane con in tasca il cacciavite utilizzato per forzare il nottolino dello sportello. Prosegue la caccia ai complici.