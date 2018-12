Giovedì 20 Dicembre 2018, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 19enne di Miano, Napoli, Angelo Pesacane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in seguito a ritrovamento nella sua abitazione di armi e droga. Sono stati i carabinieri del Vomero, del reggimento «Campania» e del nucleo cinofili ad eseguire l'arresto dopo aver effettuato una serie di perquisizioni in varie abitazioni di Miano, quartiere in cui i traffici illeciti sono ritenuti sotto il controllo del clan camorristico dei «Lo Russo». A casa dell'arrestato sono stati trovati una pistola lanciarazzi priva di matricola, 36 grammi di hashish divisi in dosi e un bilancino elettrico. L'uomo è stato portato in carcere.In un'altra casa disabitata di vico Chiesa è stato rinvenuto un revolver carico, sequestrato a carico di ignoti. E nella stessa strada, all'interno dell'abitazione di un 48enne disoccupato e pregiudicato, i militari hanno sequestrato 3.270 euro di dubbia provenienza e fogli con appunti riconducibili a contabilità di spaccio.Altri soldi verosimilmente provento di attività illecita i carabinieri li hanno sequestrati in vico Cotugno, nell'abitazione di un altro pregiudicato disoccupato, 27enne: sequestrati in questo caso 11.300 euro dei quali sarà accertata la provenienza.