Napoli, caccia ai rapinatori delle famiglie in automobile

Domenica 29 Aprile 2018, 12:13 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 12:13

Piombano sulle vittime all'improvviso, arrivano in scooter e si affiancano alle automobili ferme. Pistola puntata in mezzo agli occhi e subito le minacce: consegnare qualsiasi oggetto di valore. Rapine lampo, anche per pochi spiccioli, senza risparmiare la violenza per ridurre il tempo necessario. Copione sempre identico, che farebbe pensare che si tratti della stessa coppia di rapinatori, che scorrazza lungo un preciso tratto di strada alla ricerca di prede facili e non si fa scrupolo di colpire anche in presenza di giovanissimi e addirittura di bambini. L'ultima rapina di questo tipo, intorno alle 20 di martedì sera. Sole appena tramontato, ancora molte persone in giro. I rapinatori hanno preso di mira un'automobile che stava percorrendo via Comunale Vecchia di Miano, all'altezza dell'ingresso dell'asse mediano. Dentro c'era un professionista napoletano col figlio adolescente e la figlia di appena 12 anni. Nemmeno la presenza della bambina li ha fermati. Si sono avvicinati all'abitacolo e hanno puntato l'arma al volto. Non volevano l'automobile, cercavano braccialetti, orologi. Dopo un iniziale smarrimento le vittime hanno consegnato quello che avevano: bigiotteria per una ventina di euro. Durante l'assalto uno dei criminali, per spaventare, ha mandato in frantumi il finestrino col calcio della pistola. Poi, arraffati orologio e collanina, sono scappati.