Napoli sferzata dal vento: cadono alberi in strada a Miano

Domenica 10 Giugno 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Panico in strada, tra i cittadini, a causa della caduta di alcuni alberi sul manto stradale. Accade a Napoli, in via comunale di Miano, nell’area della VII Municipalità, dove nel tardo pomeriggio di ieri alcuni alberi già segnalati e ritenuti pericolosi hanno ceduto di schianto sotto la pressione dei forti venti che hanno soffiato sulla città.Sul posto sono intervenute squadre della polizia locale e dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’evento. Anche diversi consiglieri municipali poi, si sono recati sul posto per verificare in che condizione fosse la carreggiata e che pericoli potessero esserci per gli automobilisti.I rami caduti sono adesso recintati e ai margini della strada, in attesa di essere rimossi.