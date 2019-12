Sono dovuti intervenire i poliziotti, a Chiaiano. Questa volta, però, nessun allarme sicurezza, almeno intesa nel senso della criminalità. Gli agenti del locale commissariato, infatti, sono stati chiamati da un cittadino che segnalava un cavallo a spasso da solo, e piuttosto tranquillamente, in via Vecchia Napoli.

Gli agenti hanno individuato l'animale e, non sapendo che farne, hanno deciso di portarlo in commissariato. No, niente richiesta di documenti o interrogatori, ma solo la richiesta dell'intervento al personale veterinario dell'Asl.

Successivamente è stato individuato il proprietario del cavallo, un 27enne, che è stato denunciato per omessa custodia.

