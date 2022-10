«Ho avuto modo di conoscere la dirigente della scuola dove si è verificato l'episodio dell'accoltellamento. Una scuola che fa molto per un territorio difficile. Le istituzioni devono essere vicine ai dirigenti, agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie per comprendere i motivi di disagio e prevenire episodi di questo tipo. Mi recherò al più presto nella struttura di Miano per darne testimonianza»: così l'assessore comunale all'Istruzione Maura Striano.

«Siamo consapevoli che dobbiamo fare di più: assistiamo a una escalation di violenza senza pari tra i giovani ed è necessario un grande lavoro di prevenzione attraverso le scuole e il coinvolgimento di tutte le istituzioni, compresi i servizi di salute mentale territoriali».

«Nessuna motivazione può giustificare un atto del genere. Ma talvolta non c'è consapevolezza reale delle conseguenze delle proprie azioni ed è su questo che bisogna lavorare in chiave educativa. Gli insegnanti possono fare molto, ma serve il coinvolgimento di altri professionisti che abbiano competenze di ordine psicologico e giuridico».