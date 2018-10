Venerdì 5 Ottobre 2018, 10:09

Spari contro un bar del quartiere Miano, alla periferia nord di Napoli: otto i bossoli 9x21 rinvenuti in strada, colpite e danneggiate tre delle quattro porte dell'esercizio commerciale che ha aperto un mese fa. È verso le 5 di stamattina che in via Comunale Vecchia ci sarebbero stati gli spari. Il titolare del bar pasticceria ha riferito alla polizia di Stato che indaga di non aver mai ricevuto minacce; indagini sono in corso.