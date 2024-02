Napoli, migliaia di scarpe scaricate nel parcheggio della Vesuviana di Barra

Migliaia di calzature colorate in strada. Non un intervento d'arte contemporanea ma l'opera dei delinquenti dei rifiuti. Ancora uno sversamento illecito nel parcheggio della stazione EAV di Barra, nella zona orientale di Napoli, uno degli snodi più importanti per diverse linee della Vesuviana.

La discarica a cielo aperto giace da giorni a ridosso dei binari. Un enorme tappeto di scarpe, stivali e sandali ricopre l'area pubblica accessibile da via Gerardo Chiaromonte. Oltre le calzature sono stati scaricati anche giubbini e altri indumenti mischiati al materiale già dato alle fiamme e non ancora rimosso. Non mancano pezzi di mobilio e rifiuti che potrebbero essere facilmente smaltiti nelle isole ecologiche cittadine. Ma a terra restano anche i rifiuti speciali visti i diversi sacchi con scarti di lavori edili.

Lo scenario di pesante degrado è una costante in tale spazio di Barra, uno dei tanti della zona orientale della città presi di mira dagli "sversatori seriali" di rifiuti di ogni genere. Un fenomeno che ha evidenti ricadute sull'igiene e sul decoro ma anche un peso sulle casse del Comune di Napoli costretto a intervenire con interventi straordinari di bonifica.

I cumuli di rifiuti sottraggono spazio al parcheggio della stazione di Barra utilizzata quotidianamente da migliaia di persone. Non l'unica questione da affrontare per migliorare i servizi alla cittadinanza. Resta irrisolta, infatti, anche la grave problematica del sottopasso pedonale posto a due passi dal parcheggio-discarica.

Il corridoio - che consente di collegare via Chiaromonte e via Volpicella - è formalmente chiuso al pubblico per inagibilità ma è attraversato ogni giorno da passanti e residenti. Non sono mai partiti, infatti, i lavori annunciati l’estate scorsa utili a eliminare le infiltrazioni. In attesa di risposte si continua a camminare tra fango e melma.