Folla per il mercatino della Befana: l'ambulanza passa a stento

Venerdì 5 Gennaio 2018, 22:38 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 22:38

Decine di bancarelle sono comparse come funghi nella centralissima strada di Fuorigrotta in via Giacomo Leopardi, e in poco tempo è diventata un mercato che proseguirà fino a notte inoltrata. Come ogni anno la notte del 5 gennaio, conosciuta come la notte della befana, è tradizione dei napoletani frequentare questi mercatini improvvisati per acquistare giocattoli e dolciumi da inserire nella classica calza.Migliaia le persone che si sono riversate tra le improvvisate bancarelle creando grossi problemi alla circolazione e ostacolando anche il passaggio di un autombulanza diretta all’ospedale San Paolo nel quartiere flegreo.Tante le auto in doppia e terza fila. Molti residenti lamentano l’assenza di controlli e di vigili. Troppo pochi i vigili per combattere la maleducazione al volante? O troppo destinati a mansioni lontane dal traffico? Difficile dirlo.