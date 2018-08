Mercoledì 8 Agosto 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2018 17:10

Migliorano le condizioni di Morena, la ragazza accoltellata ieri, dal suo ex, sul lungomare di Napoli. Lo riferisce Chiara Marciani, assessore alle Pari opportunità della Regione Campania, che è in costante contatto con la giovane. «Le ho spiegato che esiste un percorso di supporto psicologico e legale per le donne vittime di violenza - dice - dell'iter che offriamo con i centri antiviolenza». Marciani già ieri aveva preso contatti con l'ospedale dove la diciannovenne è ricoverata. «Basta barbarie contro le donne - evidenzia - l'ennesimo episodio di violenza che questa volta ha visto coinvolta Morena dimostra che il tema della violenza contro le donne è purtroppo un tema che riempie quotidianamente le pagine di cronaca dei nostri giornali».