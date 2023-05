Napoli-Milan, tre Daspo: fermato per il tifoso fermato con il coltello

Il questore di Napoli ha emesso 5 Daspo, di durata che va da 1 a 5 anni, per fatti accaduti in occasione dei match Napoli-Milan del 2 aprile scorso, Napoli-Roma del 29 gennaio e Napoli-Atalanta dell'11 marzo, tutti disputati allo stadio Diego Armando Maradona.

Per Napoli-Milan sono arrivati tre Daspo: una persona, durante i servizi di filtraggio per l’accesso all'impianto sportivo, era stata denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovata in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 9,5 cm. Un’altra era stata denunciata per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A e la terza per minacce nei confronti di uno steward.

Altri due Daspo, invece, sono stati invece irrogati nei confronti di due tifosi napoletani di 22 e 52 anni. In particolare il 22enne, in occasione di Napoli-Roma, era stato denunciato per scavalcamento, mentre il 52enne, in occasione dell’incontro Napoli-Atalanta dello scorso 11 marzo, era stato denunciato per accensione di un fumogeno.