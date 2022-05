Pugno contro il pullman del Milan: Daspo di un anno per tifoso del Napoli

Il questore di Napoli ha adottato un Daspo del periodo di un anno nei confronti di un tifoso partenopeo che, poco prima dell'incontro di calcio Napoli-Milan disputato lo scorso 6 marzo allo stadio Maradona, aveva colpito con un pugno la portiera del pullman della squadra ospite per poi minacciare i poliziotti intervenuti. Inoltre, con riferimento all'incontro Napoli-Fiorentina dello scorso 10 aprile, un Daspo della durata di un anno è stato adottato nei confronti di una persona resasi responsabile di scavalcamento dal settore inferiore della Curva A a quello superiore.

Ancora, con riferimento all'incontro Napoli-Roma dello scorso 14 aprile, 2 Daspo, sempre della durata di un anno, sono stati adottati nei confronti di altrettante persone che, poco prima della partita, avevano scavalcato il muro di cinta della struttura sportiva per accedere illecitamente alla Tribuna Posillipo.

Invece, un altro Daspo, della durata di 2 anni, è stato adottato nei confronti di un tifoso napoletano che, poco prima dell'incontro Napoli-Sassuolo disputato lo scorso 30 aprile, nonostante l'invito da parte degli steward, aveva rifiutato di indossare la mascherina di protezione individuale ed aveva inveito contro gli agenti intervenuti.

Altri due Daspo, sempre per 2 anni, sono stati emessi nei confronti di un tifoso della Turris che, durante l'incontro di calcio Turris-Fidelis Andria dello scorso 6 marzo allo stadio Liguori di Torre del Greco, aveva acceso un fumogeno all'interno della tribuna Strino, l'altro nei confronti di una persona che, al termine dell'incontro di calcio categoria under 14 disputato tra le squadre Emanuele Troise-Internapoli, disputatosi lo scorso 5 marzo nello stadio «RP Sport Center» di Castello di Cisterna, dopo essersi introdotto negli spogliatoi della struttura sportiva, ha aggredito verbalmente e fisicamente l'arbitro. Infine, un altro Daspo, della durata di 2 anni, è stato disposto nei confronti di una persona condannata per reati contro il patrimonio.