Napoli-Milan, rissa in curva B: arrestati i primi due ultras del gruppo Ultras 72

Sono state le immagini ad incastrare i primi due indagati per la rissa di domenica scorsa al Maradona. Due arresti per i tafferugli consumati in Curva B, arresti differiti di un 32enne napoletano P.C. e di un presunto teppista di 37 anni residente a Sant’Agata dei Goti M.M.

Si tratta di due soggetti legati al gruppo Ultras 72, entrambi con precedenti di polizia.

Sono stati arrestati per possesso di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere nei luoghi interessati alle manifestazioni sportive e per rissa aggravata; nei loro confronti sono stati emessi due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) della durata di 5 anni.