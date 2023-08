È prevista per il prossimo 18 settembre, alle dieci, dinanzi al giudice per le indagini preliminari Ileana Ramundo, l’udienza sulla morte del ginecologo Stefano Ansaldi. Palazzo di giustizia di Milano, c’è la data dell’udienza nella quale verrà discussa la richiesta di opposizione alla archiviazione del caso del ginecologo morto a Milano il 19 dicembre del 2020. Un caso controverso, per il quale la Procura di Milano - al termine di circa due anni di inchiesta - non sembra aver dubbi: si tratterebbe - nell’ottica di chi ha indagato - di un suicidio, anche se avvenuto in circostanze oggettivamente misteriose.



Di diverso avviso, invece, gli avvocati che assistono i prossimi congiunti del ginecologo, titolari di una sorta di contro inchiesta, dalla quale emergono conclusioni totalmente contrarie alla pista del suicidio. Assistiti dagli avvocati Francesco Cangiano e Luigi Sena, la moglie e i figli del professionista deceduto a Milano respingono l’idea del suicidio e chiedono verifiche volte ad approfondire la pista dell’omicidio.

Un braccio di ferro avvenuto a colpi di perizie, destinato a riprodursi al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, al cospetto del gip e dei pm Cecilia Vassena e Laura Pedio, a loro volta pronti a cofrontarsi sulle questioni poste dai difensori della famiglia del ginecologo. Una vicenda decisamente controversa, ricca di punti oscuri: a spingere gli inquirenti ad avanzare richiesta di archiviazione una serie di dati oggettivi: la mancanza di una persona accanto al ginecologo, che viene ripreso da svariate telecamere mentre cammina da solo nei pressi della stazione, costeggiando l’edificio che ospita l’ordine dei medici meneghino.

Per un lungo tratto di strada, nessuno si affianca al ginecologo, né vengono inquadrati personaggi sospetti nelle fasi immediatamente successive alla morte del professionista. Anche i due potenziali testimoni - parliamo di una coppia di fidanzati - hanno confermato la mancanza di persone accanto al corpo dell’uomo in ginocchio, con le mani insanguinate all’altezza della gola. Sempre attraverso le telecamere, inoltre, emerge un probabile motivo di frustrazione, legato alla decisione di Ansaldi di strappare una serie di fogli di carta, mentre era seduto in un bar della stazione di Milano. Era saltato un affare che stava a cuore al manager? Ipotesi prive di riscontro, anche alla luce delle conclusioni a cui sono giunti gli avvocati Cangiano e Sena.

C’è innanzitutto un dato anatomico: grazie allo studio di un esperto, la ferita che ha arrecato la morte di Ansaldi è maggiormente compatibile con l’aggressione subita da un uomo alle sue spalle. Parliamo di un taglio di entrata (per altro non è un taglio netto), all’altezza del pomo di Adamo, che si apre fino all’altezza dell’orecchio destro. Ferita non netta - ripetiamo - come se ci fosse stato un tentativo di difendersi, dopo aver subìto una probabile violenza improvvisa. Versioni differenti, posizioni uguali e contrarie, tocca a un giudice decidere. A questo punto, il gip potrà archiviare, oppure decidere di approfondire le criticità messe in risalto dagli avvocati, disponendo nuovi accertamenti.