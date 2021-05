Napoli, militare Usa arrestato per omicidio stradale: ubriaco uccise un 56enne

Un militare statunitense di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Varcaturo per i reati di omicidio stradale e lesioni personali gravissime. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, culminate nell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale aversano, lo scorso 22 maggio il militare Usa, sotto effetto di alcol, era alla guida della sua auto che ha percorso la strada statale Ss7 quater contromano, scontrandosi frontalmente contro un altro veicolo, causando il decesso di un 56enne di Qualiano e lesioni gravissime alla compagna di quest'ultimo.

Nella stessa circostanza è stata colpita anche una terza auto, sulla quale viaggiavano tre ragazzi che hanno riportato lesioni lievi.

Le testimonianze raccolte, insieme ai rilievi e agli esami clinici effettuati nell'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta), hanno permesso di delineare un quadro indiziario grave in capo all'indagato per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi. Tenuto conto della sussistenza di «concrete e attuali esigenze cautelari», il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.