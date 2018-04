«Vieni giù e ti sciolgo nell'acido», marito violento arrestato al citofono

Sabato 28 Aprile 2018, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 11:11

Una richiesta d’intervento nelle vicinanze di piazza Vanvitelli e i carabinieri della stazione Vomero-Arenella hanno raggiunto il condominio indicato. Era stato segnalato un uomo che inveiva davanti al citofono di un palazzo e i militari avevano intuìto chi potesse essere. Arrivati sul posto anche con personale in borghese, infatti, hanno riconosciuto un 45enne già noto alle forze dell'ordine perché denunciato per minacce dall'ex moglie. La donna era tormentata da quando si erano separati, circa un anno fa: di lì le varie denunce che avevano portato il gip di Napoli a emettere la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.Avvicinatisi a lui, i militari in borghese lo hanno sentito urlare alla moglie attraverso il citofono: minacce di sfregiarla con l’acido e di morte. Tragiche promesse che, però, appena l’uomo si è accorto dei militari, si sono trasformate in gentili richieste di far scendere i bambini rivolgendosi alla moglie chiamandola «cara».Immediatamente bloccato, l'uomo è stato arrestato per atti persecutori oltre che per la violazione alla misura cautelare cui era sottoposto.Successivamente è stata svolta una perquisizione nel suo domicilio dove i militari hanno sequestrato alcune sim e due cellulari che usava per inviare all'ex moglie messaggi di minacce e ingiurie.