Giovedì 1 Agosto 2019, 09:09

In principio c'è chi ha temuto che si trattasse di una «replica» di quanto era accaduto solo poche ore prima a Monterusciello. Un ragazzo di 21 anni, in evidente stato di agitazione, è entrato in un panificio non lontano dalla Pignasecca impugnando un paio di forbici e minacciando, senza apparente motivo, un dipendente che era al lavoro. Subito dopo è fuggito e si è barricato in casa. A quel punto è scattato l'allarme. In pochi minuti l'intera zona di via Carlo Nazzaro, nel cuore dei Quartieri spagnoli, si è trasformata in un'area sotto assedio: e si è temuto di trovarsi di fronte ad una replica della scena che per quasi 27 ore ha terrorizzato l'intera comunità di residenti di via Brancato per le minacce portate da un 25enne che minacciava di far saltare in aria un'intera palazzina con una bombola di gas.