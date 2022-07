Via Nuova Poggioreale a Napoli. Un agente della polizia penitenziaria segnalano una lite in strada. I poliziotti, giunti sul posto, vedono che un uomo sta minacciando il malcapitato di turno: ha tra le mani un coccio di bottiglia, vuole rapinarlo ma viene bloccato. M.A., 42enne nigeriano, finisce in arresto per tentata rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.