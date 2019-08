Domenica 25 Agosto 2019, 13:55

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli sono intervenuti in zona Mercato dove un uomo aveva minacciato i propri familiari tanto da costringerli a rifugiarsi in strada e a chiedere l’intervento della polizia. All’arrivo della volante l’uomo ha continuato ad inveire e a minacciare i propri congiunti.V. P., 48 anni, è stato così bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato in stato di libertà per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.