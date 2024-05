Napoli, minaccia con cacciaviti clienti di un supermercato: arrestato un 28enne nigeriano

Ha minacciato, con un cacciaviti, alcune persone che erano in un'area parcheggio di un supermercato in via Matteo Andrea Acquaviva.

Sul posto, ieri pomeriggio, sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico: hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica. Ha iniziato ad inveire anche contro gli agenti fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

Per tali motivi, un 28enne nigeriano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.