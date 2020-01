La scorsa notte gli agenti del commissariato San Ferdinando a Napoli, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via dei Mille per un «codice Rosso». I poliziotti, giunti sul luogo dell'accaduto, hanno trovato un uomo, visibilmente alterato dall'utilizzo di sostanze alcoliche, che aveva aggredito e minacciato la moglie procurandole delle lievi ferite. W.D., 63enne brasiliano, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA