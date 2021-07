Napoli, minaccia gli infermieri e butta una panchina sui vigilantes del Vecchio Pellegrini

Ha iniziato ad inveire contro i sanitari perché, a suo dire, i tempi di attesa al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli erano troppo lunghi. Poi ha pure scaraventato una panca contro il personale addetto alla sicurezza.

Per tutto questo un 32enne napoletano è stato denunciato. Sono stati i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale ad intervenire su disposizione della Centrale Operativa. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l'uomo che stava continuando a dare in escandescenze: la denuncia è scattata per minacce e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione.