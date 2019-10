Domenica 6 Ottobre 2019, 15:29

Ieri pomeriggio gli agenti dell'ufficio prevenzione generale sono intervenuti in un appartamento nei pressi di vico Lungo a Pontecorvo per una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna che, per sedare una lite tra i suoi due figli, era stata aggredita dal maggiore che l'aveva minacciata impugnando un coltello da cucina. Il ragazzo, di 18 anni, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.