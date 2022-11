Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, venerdì 18 novembre alle ore 10.30, sarà in prefettura a Napoli per partecipare al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il vertice è stato convocato dal prefetto di Napoli Claudio Palomba per discutere della situazione della sicurezza nell'area metropolitana. Al termine Piantedosi terrà un incontro con la stampa.