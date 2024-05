«Credo che bisogna guardare a questo fenomeno con attenzione, monitorarlo e poi capire se veramente ci sono minori effetti usando device diversi dal tabacco tradizionale. Stiamo attenti - ha aggiunto il ministro Orazio Schillaci - e seguiremo anche l'evoluzione di questo trend con i dati scientifici che si stanno raccogliendo».

Nel mondo gli adolescenti utilizzano le sigarette elettroniche a tassi più elevati rispetto agli adulti, mentre si stima che 37 milioni di giovani di età compresa tra i 13 e i 15 anni fumino tabacco. Il dato è stato reso noto in occasione dell'assemblea nazionale della Lilt che si è volta a Napoli e che ha visto la partecipazione del ministro della Salute, Orazio Schillaci.

«Le nuove abitudini dei giovani, attratti da una vasta gamma di prodotti dal design accattivante e dagli aromi gradevoli, ci pongono di fronte a nuove sfide - ha detto Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt - purtroppo i dati relativi ai danni causati dai dispositivi elettronici sono ancora insufficienti per 'condannarli' in modo inequivocabile, ma Lilt è determinata ad affrontare il dilagare delle sigarette elettroniche con impegno, diffondendo l'educazione alla salute a partire dalle scuole e dalle famiglie e promuovendo stili di vita sani, liberi da ogni tipo di dipendenza e abuso».

Nel corso dell'assemblea è stato evidenziato che anche se le leggi in vigore vietano ai minorenni l'acquisto di dispositivi di fumo, i dati dicono che già all'età di 10 anni si accende la prima sigaretta o, ancora più spesso, si inizia a “svapare”. I numeri riferiscono una fotografia per cui tra gli 11 e i 13 anni, il 57,9 per cento degli adolescenti fumatori sceglie la sigaretta elettronica; tra i 14 e i 17 anni, il 38,7 per cento sceglie un fumo misto con preferenza per la sigaretta tradizionale e oltre i 15 anni, il 74,3 per cento dei fumatori sceglie le sigarette tradizionali. E proprio sugli effetti sulla salute delle sigarette elettroniche si è focalizzato uno studio condotto a Losanna, in Svizzera.

«Abbiamo fatto analizzare 16 sigarette elettroniche usa e getta fra quelle più presenti sul mercato - ha spiegato Luciano Ruggia, direttore dell'associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo - e i risultati delle analisi indicano la presenza di più di 100 sostanze chimiche differenti, numerosi metalli pesanti come nickel, ferro, zinco, antimonio, piombo. Metalli che non si trovano solo nell'aerosol generato, ma già nei liquidi e alcuni prodotti contengono quantità di alcuni metalli pesanti più di 100 volte superiori ad altri prodotti».