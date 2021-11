Napoli, tenta di uccidere il rivale in amore: la confessione del 17enne Cristian

Avevo il coltello nascosto nella manica del pullover, perché in fondo immaginava che quell'incontro era tutt'altro che un chiarimento. Aveva chiesto a un amico fidato di farsi accompagnare lì in via Marina, all'esterno di un bar accorsato che fa da spartiacque nel traffico cittadino e - di notte - mette insieme un po' tutto ciò che ronza in città. Ha fatto appena in tempo a incrociare lo sguardo dell'altro quando ha sentito un rumore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati