Venerdì 23 Marzo 2018, 12:59

Avevano un machete, una tenaglia e un coltello multiuso. Tre minori di etnia rom - di 12, 13 e 14 anni - sono stati bloccati dalla polizia in piazza Garibaldi a Napoli. Ad allertare gli agenti sono stati i militari dell'Esercito in servizio di controllo del territorio. Il machete, la tenaglia e il coltello multiuso sono stati sequestrati, i tre minori sono stati collocati in una struttura di accoglienza.