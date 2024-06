Napoli, minorenni salgono sul tetto di un aliscafo a Mergellina: «Piccoli incoscienti figli di una città fuori controllo»

Un cittadino ha ripreso una scena alquanto insolita, se non unica, accaduta nella mattina di sabato al lungomare di Napoli. Alcuni ragazzini, all’aspetto minorenni, si sono intrufolati prima all’interno del molo Saint Tropez, chiuso da anni e pericolante, e poi si sono arrampicati sul tetto di un aliscafo ormeggiato.

Non curanti i ragazzini hanno anche rivolto un saluto alla telecamera. Il video è stato prontamente inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli.

«Queste immagini fotografano perfettamente la realtà attuale. Piccoli incoscienti figli di una Napoli fuori da ogni controllo dove si può fare di tutto, anche entrare in una zona interdetta e salire sul tetto di un aliscafo, senza che ci siano conseguenze e interventi rischiando la propria incolumità. Questa è l’immagine di una città allo sbaraglio. Le strade devono essere presidiate. Non possiamo accettare di vivere in una Napoli in cui tutto è concesso» il commento di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.