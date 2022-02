Armi, risse e video porno: a Napoli è allarme baby criminali, 50 arresti in 6 mesi

Sempre più violenti, spesso armati, sempre più incapaci di distinguere la linea di confine tra il bene e il male, tra ciò che è legale e ciò che non lo è. Napoli resta tra le metropoli italiane una delle “sorvegliate speciali”, ed oltre ai dati allarmanti diffusi in occasione dell’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario arriva ora anche uno studio elaborato dal ministero per la Famiglia. Evasione scolastica, carenza di strutture primarie,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati