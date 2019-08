Napoli, missione salvavita per una bimba di 6 anni: intubata in Polonia dopo la vacanza in Egitto, è salva

Giovedì 22 Agosto 2019, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 13:19

Una bimba napoletana di 6 anni, residente in Polonia, colpita da una grave forma di dissenteria, sintomo di una sindrome emolitico uremica, è stata trasferita grazie alla collaborazione tra Aeronautica militare, ospedale Santobono, presidenza del Consiglio dei ministri e ambasciata in Polonia.Un volo militare del 31esimo stormo dell'Aeronautica ha trasferito la bimba, accompagnata da un'equipe di rianimazione tutta al femminile dell'ospedale Santobono di Napoli. A luglio era andata in vacanza in Egitto con la famiglia, ma negli ultimi giorni aveva avuto una grave forma di dissenteria, sintomo di una sindrome emolitico uremica. Tornata in Polonia è stata intubata.La famiglia avrebbe voluta spostarla da subito a Napoli, all'ospedale pediatrico Santobono, ma le condizioni non lo avevano reso possibile. Dopo essere stata in rianimazione per diversi giorni la bimba è ospite della Nefrologia dell'ospedale napoletano. Ora la bambina non ha più presentato i problemi cardiaci e respiratori.