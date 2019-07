Il mistero di Piscinola: centinaia di napoletani in pellegrinaggio davanti all'immagine della Madonna

Giovedì 25 Luglio 2019, 19:00

Da tre giorni l'immagine comparsa sulla porta dell'appartamento di corso Marianella, a cavallo tra i quartieri di Marianella e Piscinola, e che molti hanno identificato con l'immagine della Madonna Immacolata è inspiegabilmente scomparsa. Centinaia di fedeli e di semplici curiosi, nonostante tutto, continuano a riversarsi nel piccolo appartamentino al primo piano della palazzina popolare. Molti si inginocchiano e pregano di fronte alla porta diventata ormai un santuario. Alcuni hanno lasciato il proprio rosario, la maggior parte non riesce a trattenere lacrime di commozione.Nei giorni scorsi anche le autorità ecclesiastiche hanno cominciato a interessarsi della vicenda che ancora oggi è strettamente sotto esame. Don Antonio Salzano, parroco della vicina parrocchia di San Giovanni Battista, non si è pronunciato sulla vicenda ma ha sottolineato come si tratti di un fenomeno che va indagato approfonditamente.«Da quasi tre giorni l'immagine della Madonnina è scomparsa - spiega Maria Bastelli - ma qui continua a venire gente da ogni parte della città che vuole inginocchiarsi anche solo per un istante davanti alla porta dove è miracolosamente comparsa l'Immacolata. Noi crediamo che la Madonna sia venuta a farci visita e abbiamo permesso a chiunque, anche ai più scettici, di venire a vedere. Molti hanno fatto prove, hanno osservato con attenzione, ma nessuno è riuscito a venire a capo di questo mistero».Il mistero di Piscinola ha già dato vita a una prima buona notizia. «La ragazza gravemente malata per la quale stiamo pregando si sente meglio - continua ancora Maria - e questo per noi è il primo segno di un intervento soprannaturale. Continueremo a pregare per lei, con la speranza che al più presto la Madonna torni a farsi vedere».Nelle scorse ore, però, una furiosa polemica social è scoppiata tra chi crede nel miracolo e chi, invece, crede si tratti di una trovata della famiglia Bastelli. Tutte le prove condotte fino ad oggi non hanno dato alcun risultato in tal senso e il mistero - che alcuni vogliono inquadrare nella superstizione popolare che da sempre accompagna il popolo napoletano - è ben lungi dall'essere svelato. «Quando mi hanno chiamato per dirmi questa cosa - spiega una delle tante persone che da sabato si stanno riversando nell'appartamentino di corso Marianella - non volevo crederci, nonostante io sia molto fedele. Quando mi sono trovata davanti questa bellissima immagine, però, non ho potuto trattenermi dal baciarla e toccarla con le mani, lasciando così dei segni sulla porta. Abbiamo preso uno straccio umido per cancellarli - prosegue - e dopo pochissimi istanti l'immagine della Madonna è ricomparsa più nitida di prima. Chi dice che si tratti di un trucco venga a spiegarci come sia possibile una cosa del genere. Noi ci crediamo e abbiamo tanto bisogno di credere che lassù qualcuno ci voglia dare un segno tangibile della sua presenza».