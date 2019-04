La mobilitazione che occorre oltre l'ondata di sdegno

Giovedì 11 Aprile 2019, 11:00

Sarebbe interessante contare. Una banale operazione aritmetica, niente di più. La somma di tutte le volte in cui abbiamo detto, o scritto, o pensato: «Mai più». Mai più agguati davanti a una scuola elementare, come l’altro ieri al Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, mai più stese e regolamenti di conti in cui a rimetterci la pelle sono incolpevoli passanti, mai più vittime innocenti di uno scambio di persona, mai più impunità e protervia dell’agire camorristico. E sarebbe interessante misurare l’intensità raggiunta dalla nostra indignazione ogni volte che le pallottole fischiano, ogni volta che sull’asfalto si traccia il profilo dei corpi riversi in strada, dopo che l’ennesima lotta per la gestione del potere criminale trova ancora una volta modo di allarmarci.Come quei grafici che riassumono l’andamento della temperatura corporea di un paziente in ospedale. Ascisse e ordinate, e al centro una freccia rossa che dà immediatamente la misura della febbre. Oggi che siamo tutti connessi, ci mettiamo un secondo a scaldarci la fronte e a imbracciare la nostra arma preferita, lo smartphone, per rispondere al fuoco delle pistole con le bombe dell’indignazione. Presi da una inarrestabile fretta di arrabbiarci, di urlare il nostro scontento, la preoccupazione per le sorti della nostra città.Quando poi abbiamo una immagine-simbolo da spendere sui nostri profili social – come lo zainetto di Spiderman abbandonato per terra a pochi centimetri dal cadavere – quasi non ci sembra vero. Ma di queste fiammate di indignazione cosa resta? Che cosa succede un mese dopo, una settimana dopo? Tutta l’indignazione si ammucchia, inutilizzabile, in un vecchio magazzino. Un deposito abbandonato dove archiviamo i faldoni di tutte le pratiche che abbiamo gestito per 24 ore – non a caso la durata di una delle cosiddette “storie” di Instagram, post o video che dopo una giornata si cancellano automaticamente senza lasciare più traccia – in attesa della prossima ondata di sdegno, che sicuramente verrà, basta solo aspettare un pochino.Ma Napoli, qui e ora, possiede una sensibilità comune, diffusa, profonda rispetto a tutto questo? È possibile tracciare il perimetro di qualcosa di simile a una coscienza pubblica, popolare, che sia capace di elaborare un pensiero lungo e di ampio respiro? Che sappia incamminarsi lungo una via nella quale il desiderio della giustizia, l’esigenza della sicurezza inducono a ridefinire senza tregua i confini della nostra identità collettiva di cittadini? Perché, forse è il momento di dircelo con chiarezza, le ondate di indignazione sono pericolose tanto quanto le pallottole. Se l’indignazione non è che il primo momento di una presa di coscienza solida, di una mobilitazione di largo raggio, allora il rischio gravissimo è quello dell’assuefazione. L’esplosione di afflati civili capaci di coagularsi ormai solo per brevi accensioni, per poi sfiatarsi e ripiombare nel più totale disinteresse, rischia di essere una infezione pericolosissima per il nostro corpo pubblico, un pus in cui le parole rischiano di affogare, e non bastare più.La coscienza morale è un meccanismo complesso. Quando lo sdegno nasce dalla rappresentazione di una realtà che produce soltanto delle risonanze emotive usa e getta, non si dà in nessun modo neppure la possibilità di una crescita, o maturazione. E solo questi sono i momenti in cui una collettività si fa le domande giuste, e rivolge quelle domande alla politica e alle istituzioni, e pretende risposte certe e immediate. Napoli deve trovare al più presto al suo interno le risorse per compiere questa operazione urgentissima, per arricchire di nuove sfumature la tavolozza dei colori che esprime. Manifestare la fortezza, una delle più importanti virtù cardinali, contro la pusillanimità dello sdegno temporaneo. Costruirla su fondamenta interiori solide, che costituiscono la base di una comunità finalmente capace di separare il loglio della rabbia temporanea dal grano della maturità di una coscienza civile degna di una grande città.Calvino ha riassunto bene questo doppio movimento di consapevolezza e oblio in un passo giustamente famoso “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni e che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige apprendimento continuo: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”. È venuto il momento che Napoli cerci, sappia riconosce, faccia durare, dia spazio.