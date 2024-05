Il nuovo Beverello alle autorità piace. Ieri, alla prima visita ufficiale della nuova Stazione Marittima, sono arrivati i complimenti del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e quelli del sindaco Gaetano Manfredi. È piaciuta anche al presidente Vincenzo De Luca, il primo ad arrivare e il primo a saggiare la robustezza delle panchine nella sala d’aspetto. E naturalmente non ha solo applaudito gli altri. «Ma voi sapete che questa è un’opera finanziata grazie anche all’intervento della Regione Campania quando il premier era Gentiloni? Il cantiere è stato consegnato nel 2019 per un importo di 23 milioni di euro». E poi: «Ci sta che oggi assistiamo alla passeggiata pre-elettorale di Salvini al porto di Napoli. Si inaugurano luoghi programmati dagli altri politici? Dobbiamo essere samaritani».

Nessuna polemica, invece, da parte del sindaco Manfredi. «Napoli ha bisogno del nuovo edificio al Beverello: ci sono 10 milioni di passaggi per le isole nella Stazione Marittima. Il presidente dell’Autorità portuale - ha sottolineato Gaetano Manfredi - ci ha detto che prima dell’estate sarà perfettamente operativa. Questo per noi è molto importante perché si collega con quello che noi abbiamo fatto già sull’uscita della metropolitana. Quindi presto con il Molo San Vincenzo ci sarà un’unica grande passeggiata che farà riacquistare alla città il mare nel porto storico».

La visita

Il ministro Matteo Salvini ha voluto visitare ogni angolo della nuova Stazione Marittima e, scortato dal presidente Andrea Annunziata, dal segretario Giuseppe Grimaldi e dall’ammiraglio Pietro Vella, direttore marittimo della Campania, è salito anche sulla passeggiata superiore dove è rimasto affascinato dal Molo San Vincenzo e stupito del fatto che ancora non sia stato aperto alla città. Salvini ha apprezzato anche il verde della nuova Stazione Marittima e liquidato con una battuta la spiegazione del presidente Annunziata circa la mancata piantumazione di palme per uno stop della Sovrintendenza: «La Sovrintendenza - ha detto - si limitasse a guardare le piante di piazza Duomo a Milano. Qui siamo al mare e le palme ci stanno benissimo».

Il tour di Salvini è durato circa un’ora e il ministro si è molto compiaciuto del fatto che la nuova Stazione Marittima sia praticamente confinante con la nuova stazione della metropolitana nel porto. «Questo vuol dire - ha sottolineato - ragionare in termini di mobilità complessiva. I benefici saranno enormi e prima di metà luglio tornerò come turista per verificare la funzionalità del tutto». Il nuovo Beverello è una marea che muove 4 milioni di passeggeri l’anno. In totale nel 2023 il porto di Napoli e in particolare la Stazione Marittima hanno toccato un record di passeggeri movimentati, circa 10 milioni tra traghetti, aliscafi e crociere. Insomma l’area occidentale del porto è sempre più seconda al mondo per movimenti di passeggeri. Segue a ruota quella di Hong Kong.

Il restyling

La nuova Stazione Marittima è estesa complessivamente per 2,400 metri quadri e dentro ha biglietterie, infopoint, ristori e servizi di accoglienza per i passeggeri. È collegata al piazzale Angioino, luogo di sbarco e imbarco dei crocieristi, a sua volta collegato tramite un sottopassaggio a piazza Municipio e alle stazioni della metropolitana. «Seguo da tempo questo splendido progetto - ha commentato Salvini - e so che entro giugno i primi napoletani e i primi turisti potranno entrare in questo straordinario nuovo molo con bar, servizi igienici, aria condizionata, una copertura-terrazza e un collegamento diretto con la metropolitana, portando ancora più turismo e quindi ancora più lavoro per Napoli. Al di là dei 23 milioni di euro, stiamo investendo miliardi in Campania su infrastrutture, porti, aeroporti e sull’alta velocità Napoli-Bari, tutte cose che miglioreranno la vita dei cittadini e genereranno più ricchezza». E a beneficiarne saranno anche le località turistiche a cominciare dalle Isole di Capri, Ischia, Procida e Sorrento.