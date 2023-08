La passeggiata panoramica sui tetti della nuova stazione marittima del molo Beverello sarà più lunga e protetta. La Sovrintendenza, infatti, ha dato parere favorevole al superamento di dislivello esistente tra due blocchi consentendo così il prolungamento dei percorso di altri sessanta metri con la possibilità di avere anche una visione dall’alto della nuova piazza Municipio.

«Durante i sopralluoghi effettuati - spiega il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, Andrea Annunziata - ci siamo resi conto che era un peccato limitare la percorrenza pedonale solo ai primi cento metri. Così abbiamo chiesto di apportare una piccola variante al progetto, che è stata accolta dalla Sovrintendenza, e che ora consentirà di rendere pedonabile tutta l’area fino alla prua del manufatto a forma di nave. Un risultato importante perché offriamo alla città un nuovo belvedere dove passeggiare, e da dove poter spingere lo sguardo dall’alto fino a piazza Municipio e alla stazione Marittima del molo Angioino».

In pratica il nuovo belvedere sul mare collega la darsena Acton all’area attualmente utilizzata dai due bar che insistono su molo Beverello. Il provvedimento della Sovrintendenza (responsabile del procedimento l’architetto Flavia Castagneto) autorizza le opere denominate Variante per variazione di uso della copertura (IV concio) a passeggiata pubblica e realizzazione della balaustra». Un notevole passo in avanti per rendere ancora più vivibile ed accogliente l’area del Beverello. «Questo adeguamento - sottolinea Annunziata - porterà benefici soprattutto alla città che fino ad oggi ha solo subito i disagi del Beverello. Con le opere autorizzate apriamo una terrazza sul mare dove si potrà passeggiare e godere da una nuova prospettiva il porto, il molo San Vincenzo, il Maschio Angioino e ora anche piazza Municipio». Andrea Annunziata ha anche precisato, ancora una volta, che «la costruzione della nuova stazione marittima sta procedendo secondo i tempi previsti. Le difficoltà iniziali nell’avvio dei lavori stanno pesando sui tempi complessivi. Ma oggi si va avanti regolarmente».



Il nuovo Beverello, collegato con il sottopasso che immette direttamente nella stazione Municipio della Metro e con le molteplici uscite di emersione previste costituiranno un unico polo che migliorerà complessivamente tutta l’area. «È sicuramente una svolta epocale - aggiunge Annunziata - che si completerà con nuovi spazi dedicati alle attività turistiche. Il nuovo piano regolatore portuale dovrà prevedere lo spostamento verso levante dei traghetti che saranno sistemati nell’attuale area dei contenitori che a loro volta dovranno occupare la nuova darsena di levante. Questa linee programmatiche faranno sì che tutta l’area che va dal terminal di Porta di Massa fino al molo Angioino e al Beverello sarà dedicata al turismo. Crociere e collegamenti per le vie del mare nel Golfo avranno maggiori spazi e tutto sarà più funzionale». I nuovi piani regolatori dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare dovranno recepire gli indirizzi contenuti nel piano strategico su cui l’Adsp ha già ottenuto tutte le approvazioni necessarie. Intanto l’Adsp ha anche completato il rifacimento della segnaletica all’interno del porto e anche il rifacimento delle strade principali attraversate soprattutto dai flussi di mezzi pesanti che trasportano contenitori. «Erano ridotte malissimo - dice il presidente Annunziata - ed è stato necessario un intervento di riqualificazione. La viabilità nel porto riguarda anche le auto che utilizzano i traghetti e questo intervento, quindi, migliora anche questo aspetto della ricettività».