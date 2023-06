Più facile vedere il cammello attraversare la cruna di un ago che trovare subito un taxi al Beverello. Code di «oltre un’ora» per chi sbarca in città dalle isole, come commentano i passeggeri in attesa nell’affollatissima banchina dove si aspettano le auto bianche. Tornare a casa è un’odissea. I taxi qui si contano sulle dita di una sola mano, anche se siamo in uno dei punti cardine del trasporto cittadino. Alcuni prendono solo le corse su chiamata, più remunerative, verso aeroporto o stazione.

È questo uno degli effetti del boom turistico che bagna Napoli. Un punto cieco del rinascimento cittadino, dei flussi e dell’indotto. Un allarme in questo senso arriva anche da Salvatore Naldi, presidente di Federalberghi Napoli. «L’aumento dei flussi turistici richiede l’incremento e il miglioramento dei servizi - denuncia - ma Napoli in questo fine settimana è sembrata impreparata. In particolare, sono emerse tutte le debolezze del servizio taxi. I turisti hanno riportato in albergo ogni tipo di lamentela». Il caos legato ai trasporti, non solo taxi, ma anche i raid alle stazioni della Linea 1 saranno oggetto oggi di un vertice in prefettura.

Ci sono oltre cento persone sotto il sole carsico della domenica pomeriggio, e sotto la banchina dove si aspettano i taxi. Più che una coda d’attesa, è una lenta litania. E la rabbia si fa sentire. «Sono passati sei taxi in un’ora, è una situazione insostenibile: prendono solo i clienti diretti in stazione, perché la tariffa è più remunerativa», sbotta Vincenzo Rinaldini. «Sono arrivata da Capri e sono qui con il mio cane, Orso - sospira Elena Longo - Ma nessuno lo vuole. Il cane e io non siamo accettati. Abito in zona Coroglio e sono piantata qui da un’ora». «Arrivo da Procida, ed è sempre così - commenta Maria Teresa Ferrari - e aspetto da un’ora». Ad aspettare nella calca si incontra anche Patrizio Rispo, protagonista di “Un Posto al Sole”, che aggiunge: «Ho provato a telefonare, mi hanno detto che mancano i taxi perché sono arrivati i traghetti al molo di Massa». «Dovremmo arrivare a casa - dice Lucio Giordano - Ma niente. C’è anche un atto del Comune che scoraggia i tassisti dall’arrivare qui al Beverello. Le auto devono fare tutto il giro di via Acton per entrare al Beverello. Inoltre, si preferisce accompagnare chi deve raggiungere l’aeroporto, perché la tariffa è più alta».



I pochi taxi del Beverello si muovono così: passano lentamente sul rettilineo che ospita la banchina affollata, e decidono se fermarsi o meno a caricare qualcuno. Un giro fake, in molti casi, in cui il tassista sceglie di non prendere clienti e aspettare un’occasione migliore. Proprio di questa “strategia” parla lo sfogo di Naldi: «I clienti ci hanno raccontato che alcuni tassisti volevano trasportare solo chi doveva fare tragitti importanti, come le escursioni. Per andare a Pompei, le richieste arrivano anche a 200 euro. Sono invece stati rifiutati dei clienti che si dovevano spostare per brevi tratti. Ma ci ritroviamo anche davanti a episodi di tariffe pazze con tassametri spenti, accordi verbali, pagamenti in contanti senza possibilità di utilizzare il bancomat perché temporaneamente guasto. Non è possibile presentare Napoli in questo modo ai nostri ospiti. Soprattutto nelle porte di accesso della nostra città, come il Beverello. I nostri ospiti ci hanno raccontato di urla, spintoni al limite della rissa, per accaparrarsi un turista. Sappiamo bene che ci sono tassisti che lavorano nel rispetto della legge e del cliente. Ma questi episodi devono essere frenati».

Ma quali sono le cause di quest’anarchia dei taxi napoletani? Questione di soldi, di sicuro, che porta a preferire le corse più lunghe. Ma non solo. C’è anche un problema viabilità: «Per facilitare l’entrata dei taxi al Beverello - dice Cosimo Lamalfa, tassista e sindacalista Usb - si dovrebbe alzare la sbarra che divide il Porto dal Beverello stesso. Poi servirebbero presidi di polizia municipale. Certo, è vero anche che altri tassisti sono diventati padroni di se stessi: cercano di caricare solo i turisti che spendono tanto e non accendono il tassametro. Circa 200 su 2376 taxi napoletani non si comportano bene. Poi la concorrenza degli Ncc incide: arrivano da tutti i paesi e si accaparrano i turisti più ricchi verso Sorrento, Amalfi e Positano. Ecco perché una fetta dei tassisti è arrabbiata. Senza parlare degli abusivi. Chiediamo un dialogo maggiore con l’amministrazione».