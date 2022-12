L'area turistica del porto di Napoli ha un altro punto strategico nel molo Beverello. I grandi movimenti di passeggeri sono riusciti a riproiettare il molo per i collegamenti veloci tra quelli più trafficati. La costa, non a caso, per i traffici a mare, regge il confronto con quella di Hong Kong. Nonostante l'impegno dell'Autorità portuale, comunque, anche quest'anno non sono mancati i disagi a causa dello spazio occupato dal cantiere per la nuova stazione del Beverello. E proprio il cantiere è stato al centro di molte polemiche soprattutto a causa del lungo stop ai lavori, costato quasi un anno di ritardo sulla consegna dell'opera. I reperti archeologici trovati e, soprattutto, la necessaria riprogettazione della base di appoggio delle fondamenta, in un primo momento prevista sotto il livello del mare, hanno causato i lunghi stop. E così mentre si indicava la fine del 2022, al massimo, l'estate 2023 per la fine dei lavori, oggi già ora si parla di fine 2023. Questo significa che bisognerà affrontare anche l'estate 2023 con il Beverello recintato dai cantieri e, forse, solo le biglietterie potranno già essere sistemate nei nuovi spazi della stazione marittima. È una corsa contro il tempo, naturalmente, almeno per quanto riguarda la struttura principale. Ci sarà poi da programmare un intervento a mare per realizzare piccoli moli a pettine in modo da facilitare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

APPROFONDIMENTI Trasporti via mare, c'è la svolta: 8 nuove corse tra Sorrento a Napoli fino al 31 dicembre Ischia, gli ultrà del Napoli al molo Beverello: «Forza Ischia» Napoli Est, il pressing di Prezioso: «Servono più infrastrutture»

Un'opera fondamentale, anche questa, che consentirà di velocizzare al massimo l'attracco dei mezzi. Il nuovo Beverello dovrà portare anche alla completa digitalizzazione dei servizi. I biglietti di tutte le compagnie si potranno acquistare anche online e i possessori di questi biglietti potranno imbarcarsi direttamente senza l'inutile passaggio in biglietteria, come avviene oggi. Digitalizzare i servizi porterà innumerevoli vantaggi anche ai passeggeri che utilizzano le corse di ritorno al Beverello. Con i biglietti acquistati online ci si potrà imbarcare anche dai porti delle isole senza dover passare dalle biglietterie. Una procedura, questa, invocata da tempo anche dai sindaci di Capri e di Anacapri che da tempo invocano una procedura più snella per imbarchi e sbarchi.