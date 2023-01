Napoli, Moncler compra la pizzeria cult Concettina ai tre santi

Dal turismo all'imprenditoria: Napoli diventa sempre più attrativa. È senza dubbio uno straordinario riconoscimento alla tradizione e alla pizza gourmet di Ciro Oliva l'acquisizione di Concettina ai tre santi - vero e proprio tempio del gusto nel cuore del rione Sanità - da parte di Archive srl che detiene una partecipazione del capitale (pari al 47.5 per cento) della società alla quale fa capo la pizzeria fondata settant'anni fa dalla famiglia Oliva.

Archive è una società indipendente controllata da Ou(r) Group. Ovvero: la holding della famiglia di Remo Ruffini, cavaliere del lavoro per volere del presidente Sergio Mattarella, l'uomo che ha rimodellato Moncler, iconico marchio franco-italiano, che - proprio come Concettina - ha appena festeggiato i settant'anni. «La mission di Archive - si legge in una nota - è quella di supportare leader e imprenditori fortemente innovativi valorizzando le loro società e traducendo la loro visione in una crescita significativa e sostenibile».

La sfida imprenditoriale della società di Ruffini è quella di provare a creare nuove e diverse opportunità destinate ad aiutare aziende e società con l'obiettivo di contribuire a lasciarle esprimere il loro valore. E così - dopo aver rilevato il 40 per cento del capitale di Langosteria Holding, gruppo al quale fanno capo i ristoranti milanesi Langosteria, Langosteria Bistrot, Langosteria Café Milano e Parigi e lo stagionale Langosteria Paraggi - la scelta è caduta sulla pizza napoletana e, dunque, sul meglio che la città potesse offrire. D'altronde Concettina ai tre santi - chiamata così in segno di devozione all'altarino posto proprio accanto al locale - è garanzia di sicura riuscita almeno a voler dare ascolto alla gran quantità di turisti che affolla il locale buona parte dell'anno. Non solo. «Con la mia squadra del rione Sanità, - ha dichiarato il pizzaiolo in una recente intervista - sostengo anche l'anima e l'energia dei produttori campani. Basta un esempio: la maggior parte delle verdure che utilizzo arrivano dalle loro campagne».





grazie alla determinazione di donna Concettina Flessigno, moglie di Antonio Oliva, calzolaio del rione Sanità. Siamo nel dopoguerra, poco cibo e pochi soldi. Così, per dare una mano al marito a portare avanti la famiglia, donna Concetta con grande intraprendenza avviò la formula delle cosiddette pizze a credito (ogge a otto, ovvero mangi oggi e paghi tra otto giorni) che distribuiva sull'uscio del suo basso. Un basso che ben presto all'ora del pranzo diventò punto di riferimento indiscusso per la gente del quartiere. Pizze fritte a regola d'arte: leggere, piene di condimento e soprattutto alla portata anche della tasca dei più poveri. Bastò quel successo e qualche risparmio a convincere Concettina a fare il grande passo e a inaugurare una pizzeria esattamente dove si trova ancora oggi. E dove - grazie all'acquisizione da parte di Archive srl - si potrebbero aprire nuovi scenari., la holding della famiglia Ruffini tra gli obiettivi dei suoi investimenti nel settore food & beverage al primo posto mette quello di migliorare l'esperienza del cliente. Ora bisognerà capire quali sono i progetti e le idee che verranno messe in campo per trasferire anche qui a Napoli la stessa determinazione nel ricercare costantemente l'eccellenza. Mission: offrire un'esperienza unica e innovativa che - per Archive - rappresenta una delle ragioni principali degli investimenti. Dal canto suo Ciro Oliva si dichiara soddisfatto: «Siamo felici di questa partnership che punta al miglioramento. - assicura il pizzaiolo - Un'intesa che dovrà supportare il locale nel rispetto della sua identità e di ciò che rappresenta per la città». E poi conclude: «Tutto ciò che si farà terrà sempre presente lo stretto legame di Concettina con la tradizione e l'innovazione. Il segreto del nostro successo».