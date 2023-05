Giuseppe Mandara, il “re della mozzarella”, morì nell’aprile dello scorso anno, a 76 anni, senza riuscire a vedersi riconosciuta un’ingiusta detenzione. Venne coinvolto da un pentito in un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli nella quale i pm di Napoli gli contestavano rapporti economici con la camorra, accuse poi mai confluite in una sentenza di condanna. Ennesimo caso di malagiustizia italiana.

Ebbene ora arriva il riconoscimento postumo per l’imprenditore: la Corte di Appello di Napoli (Collegio specializzato per l’ingiusta detenzione) ha disposto per gli eredi - la moglie e i figli - un risarcimento di cinquemila euro a testa, per un totale di 20mila euro. Il provvedimento è firmato dal consigliere estensore Furio Cioffi e dalla presidente Gabriella Gallucci.

Ripercorrere le tappe della vicenda giudiziaria di Giuseppe Mandara significa sgranare un rosario dolente: l’imprenditore, titolare dell’omonima azienda di prodotti caseari con sede a Mondragone famosa in mezzo mondo, subì in realtà tre arresti, in epoche diverse, ma tutti sostanzialmente connaturati dallo stesso impianto accusatorio: avrebbe realizzato il proprio successo imprenditoriale grazie al sostegno della criminalità organizzata. Accusa, stabiliranno poi i giudici fino all’ultimo, definitivo grado di giudizio, costruita a tavolino da un pentito di camorra rivelatosi inaffidabile e calunniatore.

Pur avendo come centro dei propri interessi aziendali a Mondragone, Mandara viveva a Napoli con la famiglia. Nel caso dell’ultimo arresto scontò due settimane nella cella di un carcere e altri 24 ai domiciliari, nell’appartamento di Chiaia. La fine dell’incubo giudiziario fu il preludio alla sua scomparsa.

A rendere nota la notizia della decisione presa dalla Corte di Appello di Napoli, che ha sancito il risarcimento per ingiusta detenzione, è stato l’ex parlamentare Amedeo Laboccetta. presidente dell’associazione Polo Sud. «È una classica vicenda di detenzione ingiusta - spiega Laboccetta - come ha dimostrato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Giuseppe Mandara è stato un amico, uno dei tanti che ha dovuto patire le pene dell’inferno in cella, senza avere nessuna colpa, e senza aver compiuto alcun reato». «Non è il primo caso di una giustizia che ti toglie anni di vita, mentre chi ha sbagliato resta impunito - conclude Laboccetta - Quei soldi non restituiranno ai propri cari un marito, un padre e un lavoratore eccezionale. Mi stringo attorno a loro nel ricordo indimenticabile di Peppino».