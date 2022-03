Monopattini-mania: sbarca a Napoli il nuovo modello ​anti buche

Montano persino le frecce direzionali, i nuovi monopattini che sbarcano in città, che sono a prova di buche e dissesti stradali. In altre parole, Helbiz rinnova la flotta dei 900 mezzi elettrici partenopei, e dall’azienda statunitense (nata però in Italia) emerge grande soddisfazione sul comportamento dei napoletani rispetto ai monopattini. Napoli è “virtuosa”, quanto al trasporto elettrico. In cima alle classifiche nazionali sia riguardo al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati