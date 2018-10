Napoli, montagne di rifiuti tra le Vele di Scampia: «Nessuno viene a raccogliere i rifiuti»

Giovedì 25 Ottobre 2018, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 09:42

L’allarme igienico -sanitario alle Vele di Scampia resta alto. Tra i palazzoni in cemento, immagine e simbolo del degrado del quartiere, montagne di rifiuti hanno generato una nuova discarica a cielo aperto.A pochi passi dagli edifici che affacciano tra viale della Resistenza e via Antonio Labriola, gli spazi una volta adibiti a garage e aree verdi sono completamente sommersi dai rifiuti. I cittadini, quei pochi ancora rimasti nelle Vele, da giorni vedono crescere questa montagna di spazzatura ormai fuori controllo.«Non ci sono bidoni dei rifiuti - dichiarano - e la raccolta non viene fatta da tempo. Le strade che portano ai garage vengono usate da tutti come immondezzai e aumentano di giorno in giorno. Abbiamo bisogno di aiuto perché vivere qui è una sfida continua. Una sfida contro il degrado e l’abbandono».