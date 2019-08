Montagne di rifiuti a Pianura, la denuncia degli operatori Asia: «I cittadini non ci aiutano»

Domenica 18 Agosto 2019, 14:56

A Napoli l’emergenza rifiuti sembra essere inarrestabile e continua ad allarmare i cittadini. In molti quartieri la spazzatura invade le strade e i marciapiedi rendendo difficile anche il passaggio pedonale. Uno di questi è certamente Pianura, dove sono in difficoltà gli stessi dipendenti dell’Asia.«Qui la situazione è seria – affermano – e non sappiamo in che modo contrastarla. A volte sembra di assistere a delle gare tra noi e i pirati dei rifiuti. Dopo una giornata di lavoro ci ritroviamo le strade sporche in poche ore. Neanche l’isola ecologica riesce a fermarli. C’è chi preferisce caricare la macchina e sversare accanto ad un marciapiede, piuttosto che andare nel punto di raccolta. Incivili che buttano rifiuti in qualsiasi orario e che riescono sempre a farla franca».Ad allarmare gli operatori ecologici c’è anche la mancanza di personale che richiede più lavoro nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.«Siamo pochi in questo periodo. Tra ferie, pensionati e mancanza di lavoratori siamo ai minimi termini. A volte copriamo da soli chilometri di strada e non è facile. Noi facciamo il nostro dovere, ma c’è bisogno dell’aiuto dei cittadini che sono i primi responsabili di questa situazione».